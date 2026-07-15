Koning Felipe: strijden om de titel met steun van het hele land

Ook de Spaanse koning Felipe VI en zijn gezin vierden dat het Spaanse nationale elftal de finale van het wereldkampioenschap voetbal heeft bereikt.

"Jullie hebben opnieuw laten zien waarom jullie tot de grote nationale elftallen ter wereld behoren. Nu, met het hele land aan jullie zijde, is het moment aangebroken om voor de titel te strijden," schreef Felipe op het officiële X-account van het Koninklijk Huis. "Bedankt dat we van deze reis mochten genieten. Op naar de winst."

Op een video is te zien hoe de 58-jarige vorst samen met zijn vrouw Letizia en hun dochters Leonor en Sofía op televisie naar de 2-0 overwinning in de halve finale tegen Frankrijk kijkt. Na het laatste fluitsignaal valt het gezin elkaar in de armen.

Na de wedstrijd liet de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente weten dat Felipe had gebeld om te feliciteren, ondanks het late tijdstip in Europa. "Het vervult ons met trots dat onze koning ons belde en dat we de mensen op straat zoveel vreugde konden bezorgen", zei de coach in de Texaanse stad Arlington, waar de wedstrijd gespeeld werd.