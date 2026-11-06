De Belgische koning Filip accepteert het ontslag van premier Bart De Wever en daarmee zijn regering niet. De premier moet een nieuwe poging doen om tot een akkoord te komen over de begroting van 2027. Dat heeft het koningshuis vrijdag in een verklaring gemeld, na een gesprek tussen de koning en de premier. Als de koning het ontslag had aanvaard, dreigden vervroegde verkiezingen.

De koning heeft De Wever gevraagd de begrotingsonderhandelingen onmiddellijk te hervatten. De Wever gaat op maandag 16 november naar de koning om daarover verslag te doen, meldt het koningshuis.

De Wever bood maandag zijn ontslag aan de koning aan, omdat de coalitie het niet eens kon worden over bezuinigingen van 10 miljard euro. De koning nam dat ontslag tot vrijdag in beraad. In de tussenliggende dagen sprak koning Filip met de partijvoorzitters van de vijf coalitiepartijen. In België heeft de koning een iets meer politieke rol dan in Nederland. Hij kan een bemiddelende rol spelen als partijen er niet uitkomen.

Compromissen

Uit gesprekken van de koning met de partijvoorzitters is gebleken dat ze allemaal zo snel mogelijk de onderhandelingen over de begroting willen afronden. "Allen hebben opnieuw bevestigd dat ze vastbesloten zijn om tot een akkoord te komen over een solide begrotingstraject voor de komende drie jaar", aldus de verklaring van het koningshuis.

De partijleiders hebben de koning formeel toegezegd compromissen te willen sluiten om tot een akkoord te komen.

De koning heeft het belang benadrukt dat er in de begroting een goed evenwicht moet komen "tussen het behoud van de sociale samenhang en het stimuleren van de economische groei". Daar hebben de partijvoorzitters zich aan gecommitteerd, aldus de verklaring.