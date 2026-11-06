Marius Borg Høiby doet nog een poging om alsnog vrij te komen. De zoon van de Noorse koningin Mette-Marit gaat in beroep tegen een beslissing van het hof om zijn voorarrest toch te verlengen, melden Noorse media.

Høiby's advocaten Alexander Greaker en Daniel Storrvik zeggen tegen de krant Aftenposten dat ze vinden dat het hof "de wet verkeerd heeft uitgelegd". "Met het oog op Høiby's privacy en gezondheid kunnen we niet publiekelijk uitleggen om welke omstandigheden het allemaal gaat. Maar dat we er niets over kunnen zeggen, betekent niet dat ze er niet toe doen."

Maandag oordeelde een lagere rechter dat Høiby vrijgelaten kon worden. De aanklager ging in beroep, waarna het hof woensdag besloot zijn voorarrest toch te verlengen. Die menen dat de kans op recidive nog te hoog is. Ook werd gevreesd dat Høiby "zou terugvallen in alcoholisme".

Høiby zit sinds begin februari in voorlopige hechtenis. Na ruim vijf maanden in de gevangenis van Oslo verblijft hij sinds juli onder elektronisch toezicht op Skaugum, de residentie van het Noorse koningspaar. Een maand eerder werd de 29-jarige Høiby veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen en een mishandeling. Hij ging daartegen in beroep. De zaak wordt in februari opnieuw behandeld.