Koning Filip koestert herinneringen aan overleden Harald

De Belgische koning Filip zal de momenten die hij samen met de overleden Noorse koning Harald mocht beleven "blijven koesteren". "Door onze familieband ging onze relatie veel verder dan onze officiële functies", schrijft Filip in een verklaring op Instagram. Harald was een neef van Filips vader, voormalig koning Albert.

"Als oudste van de Europese monarchen was hij bovenal een koning die heel dicht bij zijn volk stond", schrijft Filip. "Zijn humor, zijn menselijkheid en zijn oprechtheid maakten hem tot een bijzonder innemende man die door velen gewaardeerd werd."

Volgens de Belgische koning was Harald voor generaties Noren een vertrouwd gezicht en "een baken van stabiliteit". "Hij vervulde zijn rol met grote toewijding, trouw en waardigheid."

Filip schrijft het nieuws over Haralds overlijden "met droefheid" te hebben vernomen. Ook deelt het Belgische hof bij de verklaring onder meer een zwart-witfoto van Filip en Harald en een foto waarop ook hun echtgenotes, koningin Mathilde en koningin Sonja, te zien zijn.