Voetbalbondscoach prijst 'beschermende' koning Harald

Bondscoach Ståle Solbakken van het Noorse voetbalelftal bewaart veel warme herinneringen aan de vrijdag overleden Noorse koning Harald. Hij kijkt in het bijzonder naar afgelopen zomer toen het team tot de kwartfinale op het WK reikte.

"We werden er gisteren al een beetje op voorbereid. Het is treurig, maar we moeten hem herinneren om al het goeds dat hij heeft gedaan", zegt Solbakken tegen persbureau NTB. "Ik heb de mazzel gehad dat ik hem de afgelopen jaren een paar keer heb ontmoet. Hij was altijd goed geïnformeerd en oprecht geïnteresseerd. Hij was een man in wie je enorm veel vertrouwen had, bij wie je je beschermd voelde."

Noorwegen stond rond het WK op z'n kop door het succes van het nationale elftal. Bij thuiskomst kregen de voetballers een koninklijke ontvangst op het paleis. Harald was daarbij tot tranen geroerd.

"Dat was een heel mooi afsluitmoment voor ons na de ietwat zure nederlaag tegen Engeland. Al die jongens mochten hem gedag zeggen", herinnert Solbakken zich. "Hij troostte en prees ons tegelijk."

De bondscoach omschrijft de sportliefhebbende koning als "grootvader van Noorwegen". "Iemand die niet bang was om emoties te tonen, maar die tegelijkertijd het hele volk door dik en dun steunde. Voor ons als vertegenwoordigers van de sport was dat van grote betekenis."