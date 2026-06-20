Koning grapt: tijdens WK-wedstrijd naar defibrillator gezocht

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagavond samen met koningin Máxima en prinses Ariane in het Houston Stadium in Texas vol spanning naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden gekeken. Na afloop noemde hij het duel in een interview met de NOS "prachtig" maar gaf hij toe dat de wedstrijd hem ook flink wat zenuwen heeft bezorgd.

"Ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig", grapte de koning. "Het is een prachtige wedstrijd geweest, die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed." Desondanks zegt de koning te hebben genoten. Hij heeft de ploeg na afloop in de kleedkamer gefeliciteerd.

Ook Ariane liet weten een topavond te hebben gehad. "Zo mooi", antwoordde ze op de vraag hoe ze het vond om bij de wedstrijd aanwezig te zijn. "Om deze topprestatie te kunnen zien", aldus de prinses.

Na de wedstrijd reist het koningspaar door naar Kansas City om Curaçao aan te moedigen tijdens de wedstrijd tegen Ecuador. Volgens Máxima is het "een enorme prestatie" dat het land zich voor het toernooi heeft geplaatst. "Dan zitten wij echt heel hard te juichen als we in Kansas City zijn."