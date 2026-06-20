Bondscoach Potter: Zweden heeft verdiend verloren van Nederland

HOUSTON (ANP) - Bondscoach Graham Potter zocht niet naar excuses na de nederlaag van Zweden tegen het Nederlands elftal (5-1). "We hebben verdiend verloren", zei de opvolger van de vorig jaar oktober ontslagen Jon Dahl Tomasson.

"We willen nooit verliezen en het altijd anders doen", zei Potter in de perszaal van het Houston Stadium. "Maar we speelden niet zomaar tegen een team. We speelden tegen De Jong, Van Dijk, Gravenberch, Van de Ven, Gakpo en Brobbey. Dat zijn uitstekende voetballers. Ik moet Nederland feliciteren."

Potter zag Brian Brobbey twee keer scoren in de openingsfase van de wedstrijd. "Alle credits voor hem. Hij is zo sterk. Dat hebben we afgelopen seizoen ook bij Sunderland in de Premier League gezien. We zijn met Zweden aan een lange reis bezig. We leken passief maar dat kwam ook door het kwaliteitsverschil. We hebben verloren van een team met heel veel kwaliteit. Nederland is voor mij de beste ploeg in onze poule. We moeten hiervan leren en er staan in onze laatste groepswedstrijd tegen Japan."