AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag in de Eredivisie eenvoudig met 3-0 gewonnen. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Davy Klaassen scoorde tweemaal en leverde ook de assist op de 2-0 van Jorthy Mokio.

ADO Den Haag speelde vanaf de 37e minuut met tien man. Matteo Waem kreeg de rode kaart voor een lichte overtreding op de doorgebroken Tolu Arokodare. Ajax eindigde het duel ook met tien man. Jorthy Mokio viel in de tachtigste minuut geblesseerd uit nadat hij hard was geraakt door Sekou Sylla. Zijn trainer Míchel Sanchez had toen al vijf keer gewisseld.

Ajax staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 1 punt op PSV. De club reist komende zondag met een voorsprong van 3 punten naar De Kuip voor het uitduel met Feyenoord.