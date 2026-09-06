Koning Haakon loopt woensdag achter de kist van zijn overleden vader Harald op weg naar de Domkerk van Oslo. De Noorse koning doet dat samen met zijn kinderen en zus, Märtha Louise. Koningin Mette-Marit en koningin Sonja volgen de stoet per auto. Dat heeft het Noorse paleis zondag bekendgemaakt. De stoet vertrekt om 12.00 uur vanaf het paleis. De uitvaart begint om 13.00 uur in de Domkerk.

Het paleis doet geen mededelingen over prinses Astrid, de drie kinderen van prinses Märtha Louise, haar echtgenoot en zelfverklaard sjamaan Durek Verrett en de zoon van koningin Mette-Marit, Marius Borg Høiby. In de stoet lopen in ieder geval tal van genodigden mee, onder wie buitenlandse royals, staatshoofden en hun vertegenwoordigers. Het is niet bekendgemaakt welke mensen precies meelopen en daarom is het ook onduidelijk of het Nederlandse koningshuis in de stoet meeloopt. Zowel vooraan als achteraan in de stoet rijdt veel politie.

Tijdens de gang naar de dom luiden de kerkklokken en klinken er eresaluten van de krijgsmacht. Op het Paleisplein zal het stil zijn wanneer de lange stoet passeert.

Na de dienst in de Domkerk wordt koning Harald overgebracht naar zijn laatste rustplaats in het fort Akershus. Bij deze ceremonie zijn, naast de familie, slechts een beperkt aantal mensen aanwezig, aldus het paleis. Hierna keert de koninklijke familie terug naar het paleis. Het Noorse koningspaar zal hier nog op het balkon verschijnen met Sonja, kroonprinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus. Daarna is er een ontvangst voor de gasten.