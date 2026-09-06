CASABLANCA (ANP) - Hakim Ziyech heeft zijn contract bij Wydad Casablanca na minder dan een jaar laten ontbinden. De 33-jarige Marokkaanse aanvallende middenvelder kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Ziyech koos vorig jaar oktober voor Wydad Casablanca. Hij scoorde negen keer in zestien duels voor de Marokkaanse club. "Dit hoofdstuk heeft misschien niet zo lang geduurd als we hadden gehoopt", schrijft de club op sociale media. "Jou in het Wydad-shirt zien spelen blijft een speciaal moment voor onze club en supporters."

Ziyech speelde eerder voor SC Heerenveen, FC Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail SC. Hij maakte geen deel uit van de selectie van Marokko voor het laatste WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.