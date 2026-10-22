Koning Haakon serveert eland met puree aan Noors parlement

Het Noorse parlement heeft donderdagavond onder meer elandvlees met aardappelpuree gegeten tijdens het diner dat werd aangeboden door koning Haakon. De koning serveerde een diner van vier gangen aan zijn gasten, deelt het Noorse hof. De tafel in de grote eetzaal van het paleis in Oslo was gedekt voor 202 personen.

Vooraf kregen de parlementsleden een krabsalade met brioche en ingelegde radijs. Daarna volgde kaastaart met truffel, witlof en komkommer en lasagne met een kruidensalade. Het hoofdgerecht bestond uit elandvlees met rode biet, bloemkool, puree en portsaus. Voor het dessert stonden er kruipbramen met een zureroombroodje en zureroomijs op het menu.

Haakon trad voor het eerst op als gastheer tijdens het traditionele diner voor de Storting, zoals het Noorse parlement wordt genoemd.