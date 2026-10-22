AZ wint ruim van Ararat in Europa League-duel in Armenië

JEREVAN (ANP) - AZ heeft in de uitwedstrijd tegen FC Ararat-Armenia de tweede overwinning van het Europa League-seizoen geboekt. In de Armeense hoofdstad Jerevan werd het donderdagavond 4-0 voor de Alkmaarders.

Weslley Patati blonk uit bij AZ met twee doelpunten en een assist. Ook Valdemar Byskov en Mexx Meerdink waren trefzeker.

Na de 1-0-nederlaag bij Sunderland in het openingsduel en de thuisoverwinning van een week geleden tegen het Israëlische Hapoel Beër Sjeva (2-1) heeft AZ nu 6 punten uit drie duels. Op 5 november is Juventus in Alkmaar de volgende tegenstander.