Koning loopt over vaandel bij bezoek aan Kasteel Huis Bergh

Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg donderdag afgesloten met een vaandelceremonie van het Antoniusgilde. De koning liep daarbij over een vaandel dat voor hem op de grond was gelegd.

Voorafgaand aan het ritueel stond Willem-Alexander in de houding, terwijl drie vaandels werden gezwaaid en muziek klonk. Een van de gildeleden riep daarbij "Voor God, Koning en Vaderland". Zo'n 25 tot 30 gildeleden in traditionele kleding waren bij het kasteel opgesteld.

Vervolgens werd een vaandel voor de voeten van Willem-Alexander op de grond gelegd. De koning liep daarna over het uitgespreide vaandel en liet weten het een bijzonder moment te vinden.

Willem-Alexander was in 's-Heerenberg om het gerestaureerde Kasteel Huis Bergh officieel te heropenen. Dat deed hij door met een historische slingerpers een munt te slaan. Daarna kreeg de koning een rondleiding door het kasteel, waarbij hij uitleg kreeg over onder meer de restauratie, de kunstcollectie en de historische banden van Huis Bergh met de Oranjes.

Voor de vaandelceremonie poseerde Willem-Alexander op het bordes van het kasteel met vrijwilligers voor een groepsfoto. Na het ritueel nam de koning afscheid van de burgemeester. Hij liet daarbij weten het leuk te vinden weer eens langs te zijn geweest.