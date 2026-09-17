Máxima bezoekt jubilerende HEMA in kleuren van nieuwe collectie

Koningin Máxima heeft donderdag het 100-jarig bestaan van HEMA meegevierd in Amsterdam-Noord. Rond 12.30 uur liep ze over een uitgelegde confetti-loper het kantoor van de winkelketen binnen, waar een bezoek aan de designstudio volgde. Máxima kreeg daar een nieuwe collectie producten te zien en werd erop gewezen dat de kleuren van haar outfit overeenkwamen met de uitgestalde spullen. De koningin, gekleed in een donkerbruine top en lichtroze broek, beaamde de opmerking lachend.

Máxima kreeg uitleg van brandmanager Bart Kleijzen over hoe producten worden ontwikkeld en toekomstbestendig worden gemaakt. Hij vertelde dat HEMA met de artikelen ook taboes wil doorbreken en noemde bh's waarin een Pink Ribbon is gemaakt. Het bedrijf hoopt met het roze lintje vrouwen aan te moedigen om hun borsten te laten checken op borstkanker. Máxima bekeek het assortiment aandachtig en liet haar oog vallen op een discobal van Nijntje. "Heel cool", stelde ze terwijl ze het beetpakte.

In een andere ruimte ontmoette de koningin medewerkers die bezig waren met het voorbereiden van de kerstcollectie van 2027. "Kerst! Ik word er al zenuwachtig van", zei ze lachend toen ze het kantoor binnenliep. Tijdens het gesprek vroeg ze onder meer wanneer de collectie klaar moet zijn.

Rookworst

Later op de middag kreeg de koningin het nabijgelegen HEMA-filiaal te zien, waar ze met verschillende werknemers over hun werk sprak. Ze bezocht onder andere de kinderkleding- en cosmetica-afdeling en ontmoette kassamedewerkers. Tijdens het bezoek was de winkel gewoon open, waardoor de koningin niet onopgemerkt bleef bij het winkelend publiek. "Is het lekker?", vroeg Máxima toen ze in een van de gangpaden een nieuwsgierige klant passeerde die ondertussen een rookworst stond te eten.

Een groepsfoto met de werknemers vormde de afsluiting van Máxima's bezoek. "Jullie mogen gezien worden", zei ze terwijl ze samen met hen voor de aanwezige pers poseerde. Het gezelschap gaf haar een discobal van Takkie, de teckel van kinderboekfiguren Jip en Janneke, cadeau.

Voor de koningin in haar auto stapte, vertelde ze de pers dat ze het bezoek als "fantastisch" had ervaren. Ze zei onder meer dat de winkel het zwaar had tijdens de coronapandemie, maar daar inmiddels weer van is hersteld. "Nu zien we een HEMA die vol kracht naar de toekomst kijkt en weer die winkel voor iedereen is." Daarbij benoemde ze dat ze zelf ook klant is en blij was om het jubileum mee te vieren.