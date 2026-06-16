Koning maakt eerste vlucht met Airbus A321neo

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. "De eerste vlucht in de Airbus A321neo!", schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst op Instagram onder een foto waarop de koning voor het toestel poseert. Ook is te zien hoe Willem-Alexander, gastvlieger bij KLM, plaatsneemt in de cockpit.

Daarnaast deelt de RVD dat de koning op 6 juni zijn type bevoegdheid heeft behaald. Vorig jaar werd al bekend dat hij zich zou gaan omscholen tot piloot op de Airbus A321neo. Dit komt omdat KLM gaat overstappen op dit type toestel en de koning zo'n twee tot drie keer per maand als copiloot voor KLM vliegt om zijn vlieguren te maken. Eenmaal omgeschoold mag hij alleen nog met een Airbus vliegen.

Op 11 maart maakte Willem-Alexander zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737. Vorige maand vloog hij voor het laatst als copiloot in het regeringsvliegtuig PH-GOV, ook een Boeing 737.