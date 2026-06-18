Koning neemt keizer Naruhito mee naar Leids 'zweetkamertje'

Koning Willem-Alexander heeft de Japanse keizer Naruhito donderdag op de tweede dag van het Japanse staatsbezoek aan Nederland meegenomen naar de Universiteit Leiden. De koning liet zijn Japanse gast onder meer het zogenoemde "zweetkamertje" zien, de ruimte waar studenten na hun afstuderen traditioneel hun naam op de muur schrijven.

Zelf tekende de toenmalige prins Willem-Alexander de wand na zijn afstuderen in 1993. De naam van de koning prijkt rechts achterin, iets boven zijn eigen ooghoogte. Het wordt beschermd door een doorzichtig plaatje van kunststof, waardoor het nog altijd goed zichtbaar is.

Na een korte uitleg over de herkomst van de bijnaam van het kamertje, studenten wachtten hier vroeger de uitslag van hun examens af, wees de koning de keizer trots op zijn eigen naam. Ook wees hij die van zijn broer Constantijn en moeder Beatrix aan. De keizer knikte goedkeurend en bekeek ook de handtekeningen van Winston Churchill en Nelson Mandela, die ooit een eredoctoraat van de universiteit ontvingen.

Senaatskamer

In het Academiegebouw aan de Rapenburg, op een steenworp van waar Willem-Alexander tijdens zijn studententijd woonde, bekeken de keizer en de koning ook de Senaatskamer. Deze hangt vol met portretten van professoren die ooit lesgegeven hebben aan de oudste universiteit van Nederland. Willem-Alexander hield na binnenkomst direct stil bij de portretten van Hein Schermers en Henk Wessing, van wie hij zelf les heeft gehad, om deze aan de keizer te laten zien.

Na onder meer een rondleiding in de Hortus Botanicus en de Japanse tuin van de hortus, spraken de staatshoofden nog met een aantal studenten Japanstudies. De keizer nam uitgebreid de tijd om de studenten te vragen naar hun interesses en studierichtingen, vertelden ze na afloop. De keizer en de koning werden bij vertrek uitgezwaaid door een enthousiaste menigte die zich langs het Rapenburg had verzameld.