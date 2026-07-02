Koning Willem-Alexander is enthousiast over het initiatief dat inwoners van het Utrechtse dorp Austerlitz hebben genomen om burgers voor te bereiden op eventuele bosbranden. Dat zei hij na afloop van zijn bezoek aan de plaats tegen de aanwezige pers. Hij noemde het "een prachtig initiatief".

"Wat ik heel bijzonder vind en daarom ben ik hier vandaag ook naartoe gekomen, is dat er vanuit de bewoners van Austerlitz een initiatief is ontstaan van: we moeten niet wachten totdat we te horen krijgen 'we moeten weg'", zei hij. "Want we weten van tevoren dat het mogelijk is, dat we wat voor kunnen bereiden en rustig weg kunnen gaan."

"Dat we op de een of andere manier kijken van: als er een brand uitbreekt, waar gaan we heen, wat kunnen we doen? Waar gaan de kinderen heen? Waar gaan de huisdieren heen? Wat nemen we mee? Echt een prachtig initiatief", zei hij. "En helaas, de natuur verandert, het klimaat verandert en daarom kunnen bos- en natuurbranden meer voorkomen."

Luxe

De koning zei te hopen dat andere gemeenten het voorbeeld van Austerlitz, waar bewoners de Bosbrandgroep Austerlitz hebben opgericht, zullen volgen. "Dat andere gemeenten zien hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn. De luxe en de pracht van in zulke mooie natuur wonen, daar zitten ook nadelen aan en zo'n natuurbrand kan er een zijn. En dan moet je weten wat je moet doen. En voor de rest gewoon genieten van de natuur."

De koning sprak in Austerlitz met initiatiefnemers, bewoners, brandweerlieden en andere betrokkenen bij brandpreventie in de omgeving, zoals de provincie en de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht en gemeente Zeist ondersteunen het burgerinitiatief.