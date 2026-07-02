Schoolkinderen uit Austerlitz hebben koning Willem-Alexander donderdagochtend enthousiast begroet tijdens zijn bezoek aan het Utrechtse dorp. Halverwege zijn bezoek, dat in het kader stond van voorbereidingen op bosbranden, stonden de kinderen langs de weg om de koning een high five te geven.

De eerste kinderen zwaaiden nog braaf naar de koning, maar nadat een meisje om een high five vroeg, volgde de rest van de leerlingen. Omdat de kinderen die al een high five hadden gekregen naar voren renden om daar weer met hun hand omhoog langs de weg te gaan staan, was de rij kinderen eindeloos. De koning bleef desondanks zijn hand lachend tegen die van de kinderen klappen.

Pas toen de koning linksaf het dorpshuis insloeg, kwam de spontaan ontstane high-five-estafette ten einde. Binnen in het dorpshuis ging het er gelijk een stuk serieuzer aan toe en sprak de koning met mensen van onder meer de brandweer, Staatsbosbeheer, de Veiligheidsregio Utrecht, een zorginstelling en de provincie Utrecht over hoe de regio voorbereid is op bosbranden.