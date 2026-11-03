Koning spreekt in Liverpool over duurzame luchtvaart

Koning Willem-Alexander heeft zich dinsdagochtend bij een bezoek aan de University of Liverpool beziggehouden met duurzame luchtvaart. Hij sprak er onder meer over een 'emissieloze luchtvaartcorridor' tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In het statige gebouw waar de stadsuniversiteit de Victoria Gallery and Museum beheert, werd gesproken over de gezamenlijke inzet van Nederland en het VK om vliegverkeer tussen beide landen zonder schadelijke uitstoot te realiseren. Op een later moment tekenen Nederland en het VK een verklaring om de ontwikkeling van de uitstootvrije luchtsnelweg te versnellen.

Met minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezocht de koning in de hal demonstraties van Britse en Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden over innovatieve technologieën in de luchtvaart. Ze hoorden er meer over onder andere de ontwikkeling van circulaire batterijen als duurzaam alternatief voor fossiele kerosine.

Verduurzaming

Koning Willem-Alexander houdt zich al langer bezig met de overgang naar duurzame energie. Als piloot heeft de verduurzaming van de luchtvaart zijn bijzondere aandacht, vertelde hij in een toespraak op het symposium Wind meets Gas in 2021.

Aansluitend op de demonstratie bezochten de koning, minister Karremans en minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel, die het werkbezoek begeleidt, een aan de universiteit gelieerd laboratorium. Hier kreeg het gezelschap uitleg over het printen van 3D-onderdelen met een binderjetprinter. De koning mocht zelf ook iets printen.