ZÜRICH (ANP) - Er wordt deze week voor iedere wedstrijd in de verschillende Europese clubtoernooien een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de overleden Spaanse voetballer Jesús de Miguel. Dat heeft de UEFA in een verklaring op X laten weten. De aanvaller van CD Tenerife overleed dinsdag in het ziekenhuis nadat hij maandag hard in botsing was gekomen met de doelman van FC Andorra.

Feyenoord speelt dinsdagavond in De Kuip tegen Internazionale in de competitiefase van de Champions League. PSV ontvangt Club Brugge in Eindhoven op woensdagavond in dezelfde competitie. AZ treedt donderdagavond in Alkmaar in de Europa League aan tegen Juventus. NEC speelt dan in de Europa League thuis tegen Omonia. FC Twente ontvangt Pafos in de Conference League. Ajax speelt donderdag als enige Nederlandse club uit, bij het Deense Midtjylland in de Conference League.