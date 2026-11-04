Koning Willem-Alexander vond het woensdag "prachtig om te zien" hoe in het nieuwe laboratorium van Agrico Research in Bant in Flevoland aan nieuwe aardappelrassen wordt gewerkt. Dat zei hij na de opening en een rondleiding tegen de aanwezige pers.

Ook prees hij de "gemotiveerde mensen die echt een grote bijdrage leveren aan de voedselzekerheid hier in Nederland en de wereld om ons heen".

"Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is hoe belangrijk de aardappelteelt is voor Nederland en onze export", zei de koning. Ook wees hij op het belang van nieuwe rassen die beter tegen ziekten kunnen. "Dat gebeurt allemaal hier in dit lab in Bant. Voor zo'n 800 miljoen mensen die aardappels eten is dit een hele belangrijke plek."

Rondleiding

Tijdens de rondleiding zag Willem-Alexander hoe onderzoekers verschillende aardappelrassen testen op kwaliteit en smaak. Ze koken de aardappelen of maken er friet en chips van en proeven het resultaat. De koning wilde weten wat er gebeurt als een aardappel bij het bakken ongewenst verkleurt. "Dan valt-ie af", kreeg hij te horen.

Of Willem-Alexander na het bezoek zelf aardappelen zou eten, wist hij nog niet. "Ik weet niet of ik ze vanavond ga eten, maar zal ze zeker niet weglaten."