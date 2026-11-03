Koning Willem-Alexander is dinsdagochtend bij een grote scheepswerf aan rivier de Mersey begonnen met zijn eendaagse werkbezoek aan Liverpool. De koning bezoekt gedurende de dag verschillende bedrijven en instellingen in de Engelse stad, die onder meer bekendstaat als de geboorteplaats van The Beatles.

Het wereldberoemde Britse popviertal komt later op de dag aan bod, als de koning de British Music Experience bezoekt, maar bij scheepswerf Balaena Birkenhead gaat het vooral over de Nederlands-Britse samenwerking binnen de maritieme maakindustrie. De werf levert onder meer onderdelen voor marinefregatten en -onderzeeboten. De koning krijgt er ook een rondleiding en spreekt ook studenten die leren voor technische beroepen in de scheepsbouw.

De koning wordt tijdens het hele werkbezoek begeleid door minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Dilan Yeşilgöz van Defensie en minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zijn later op de dag bij onderdelen van het bezoek aanwezig.