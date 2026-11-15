Koning Willem-Alexander muzikaal onthaald op Sint Eustatius

Koning Willem-Alexander is zondag rond 15.00 uur lokale tijd aangekomen op de luchthaven van Sint Eustatius. De koning woont daar maandag de viering bij van Statia Day, waarop wordt stilgestaan bij The First Salute, die precies 250 jaar geleden plaatsvond. Het kanonschot vanaf Fort Oranje op Sint Eustatius staat te boek als een vroege erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.

Willem-Alexander werd bij aankomst verwelkomd door gezaghebber Alida Francis en muzikaal onthaald door dansers en een zangeres van de Mega D Youth Foundation. Hun optreden kon rekenen op applaus van de koning. Tientallen mensen hadden zich bij de luchthaven verzameld.

In de avond bezoekt de koning Fort Oranje, waar een licht- en geluidsshow de geschiedenis van het eiland in beeld brengt. Zangeres Shirma Rouse, die opgroeide op Sint Eustatius, geeft daar ook een optreden. Willem-Alexander sluit de avond af met een diner met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

Maandagochtend houdt de koning een toespraak bij de herdenking van The First Salute. Verder opent Willem-Alexander die dag het Museum Fort Oranje en bezoekt hij projecten op het gebied van cultureel erfgoed. Ook gaat hij langs bij een verzorgingshuis en de Mega D Youth Foundation, die dit jaar een Appeltje van Oranje won.

Premier Rob Jetten zou aanvankelijk met de koning naar Sint Eustatius afreizen, maar moest dit afzeggen door de "actuele politieke situatie", meldde de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag.