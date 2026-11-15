De Deense prinses Marie en prins Joachim hebben dit weekend een kerstmarkt geopend in de buurt van Washington. Het prinselijk echtpaar woont in de Amerikaanse hoofdstad en opende voor het tweede jaar op rij de markt van The Danish Club of Washington D.C.

"De prinses en de prins bezochten een aantal kramen op de markt, met onder meer delicatessen, gebak en borduurwerk, en spraken met de vrijwilligers achter de markt", deelt het Deense hof zondag op Instagram. In haar toespraak bedankte prinses Marie de vele vrijwilligers en organisatoren.

De Deens-Amerikaanse club werd in 1931 opgericht om de Deense cultuur en tradities in de regio levend te houden. De markt trekt elk jaar enkele duizenden bezoekers en haalt al meer dan zestig jaar geld op voor lokale doelen.

Joachim woont sinds 2023 met zijn gezin in de Verenigde Staten, waar hij als defensie-industrieattaché op de Deense ambassade werkt. In 2027 verhuist het gezin terug naar Denemarken.