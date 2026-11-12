Koning Willem-Alexander heeft donderdag met zichtbare interesse geluisterd naar de uitleg over de werking van radarsystemen die het Nederlandse bedrijf Robin Radar Systems maakt. De koning opende in Delft het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf dat zich specialiseert in het ontwikkelen van systemen die kleine vliegende objecten, zoals vogels en drones, detecteren.

Bij aankomst werd de koning welkom geheten door topman Siete Hamminga, burgemeester Alexander Pechtold van Delft en de commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Bij de receptie van het gebouw stond een trio muzikanten dat voor een muzikaal welkom zorgde. In de plenaire zaal hield Hamminga een toespraak waarin hij de geschiedenis en de toekomst van Robin Radar Systems besprak. "Met alle spanningen in de wereld is ons werk relevanter dan ooit tevoren", zei hij onder meer.

Na de openingshandeling werd de koning door het nieuwe pand rondgeleid. In een van de ruimtes sprak hij aandachtig met een medewerker die er vanaf het begin in 2010 al werkt. Willem-Alexander vroeg hem onder meer hoeveel doelen een radarsysteem tegelijk kon detecteren. Ook vroeg hij lachend wat het bedrijf - "zonder te veel te verklappen" - uniek in de wereld maakt. In de ruimte stond apparatuur die volgens de medewerker "duurder" was dan zijn eigen huis, zei hij lachend.

Oekraïne

Verderop in het magazijn legde een Oekraïense medewerkster uit hoe de radarsystemen van Robin Radar Systems in de praktijk in conflictgebieden worden gebruikt. Ze vertelde dat ze zelf uit een dorp op enkele tientallen kilometers van de grens met Rusland komt, maar nu al een tijdje bij het Nederlandse bedrijf werkt. De koning vroeg of haar dorp was bezet door de Russen, waarop ze antwoordde dat dat in 2024 een maand het geval was.

Naast de opgestelde radar, die als voorbeeld diende voor de systemen in het veld, stond op een ezel een ingelijste Oekraïense vlag met daarop een bedankje aan het Nederlandse bedrijf voor hun hulp met het detecteren van Russische drones. "Ik hoop dat uw werk snel klaar is", besloot Willem-Alexander voordat hij de rondleiding vervolgde.