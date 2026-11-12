MANCHESTER (ANP) - Manchester United heeft na een dramatische start van het seizoen trainer Michael Carrick ontslagen. Dat bevestigt de club, waar Oranje-internationals Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee onder contract staan, via de officiële kanalen.

De positie van Carrick (45) stond onder druk na de slechtste seizoensstart van de club ooit in de Premier League. De nummer 18 van de ranglijst won pas één van de tien gespeelde competitiewedstrijden. Britse media meldden dinsdag al dat algemeen directeur Omar Berrada, technisch directeur Jason Wilcox en de invloedrijke aandeelhouder Jim Ratcliffe een dag later in Monaco over de toekomst van Carrick zouden beslissen.

Oud-speler Carrick volgde in januari de ontslagen Ruben Amorim op en wist de club het afgelopen seizoen nog naar de derde plaats te leiden. Hij tekende in mei een contract voor twee jaar.

Mauricio Pochettino wordt genoemd als nieuwe trainer. De Argentijn heeft nog een contract als bondscoach van de Verenigde Staten tot medio 2030. Pochettino (54) was eerder in Engeland trainer bij Southampton, Tottenham Hotspur en Chelsea.