Koning Willem-Alexander heeft zondagavond op Sint Eustatius een droneshow bijgewoond bij Fort Oranje. Honderden drones gingen de lucht in en verbeeldden de geschiedenis en natuur van het Caribische eiland onder begeleiding van muziek.

De drones vormden onder meer de contouren van het Amerikaanse schip dat op 16 november 1776 een saluut bracht aan Sint Eustatius. Ook beeldden ze een tot slaaf gemaakte uit die zijn boeien verbrak. De show eindigde met de vlag van Sint Eustatius, wat leidde tot applaus en gejuich. Na afloop van de droneshow werd de vlag van het eiland gehesen en het volkslied gezongen.

Willem-Alexander kwam zondagmiddag aan op het eiland en woont maandag onder meer de herdenking van The First Salute bij. Met het saluut erkende Sint Eustatius 250 jaar geleden als een van de eersten de Amerikaanse onafhankelijkheid.