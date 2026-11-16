PANAMA-STAD (ANP) - Het nationale voetbalelftal van Curaçao is er niet in geslaagd de halve finales van de Nations League van Noord- en Midden-Amerika (Concacaf) te bereiken. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat verloor in de nacht van zondag op maandag in Panama-Stad met 2-0 van Panama. De thuiswedstrijd in de Curaçaose hoofdstad Willemstad in de nacht van donderdag op vrijdag was in 0-0 geëindigd.

Panama is de eerste ploeg die zeker is van een plek bij de laatste vier. In maart 2027 worden de halve finales en de finale van de Concacaf Nations League gespeeld.

Het lukte Curaçao in vijf edities nog niet om de laatste vier van de Nations League te halen. Het land schreef een jaar geleden al geschiedenis door zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal van afgelopen zomer. Daarop wist het tegen Ecuador een punt te pakken, maar kon uitschakeling in de groepsfase niet worden voorkomen.