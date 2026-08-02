Koningin Letizia heeft zondag de slotavond van het filmfestival op het Spaanse eiland Mallorca bijgewoond. De vrouw van koning Felipe droeg tijdens de zestiende editie van het evenement een rode jurk, is te zien op foto's die het Spaanse hof op Instagram heeft gedeeld.

Letizia reikte onder meer de Masters of Cinema Award uit aan de Franse filmcomponist Alexandre Desplat. De koningin is de afgelopen jaren een vaste gast op het filmfestival op Mallorca.

Het filmfestival was Letizia's eerste openbare verplichting tijdens het jaarlijkse zomerverblijf van het Spaanse koningspaar op Mallorca. Komende week organiseren Felipe en Letizia een receptie voor vertegenwoordigers van de Balearen, de eilandengroep waarvan Mallorca deel uitmaakt.