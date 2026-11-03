Koningin Margrethe heeft dinsdag de Ebbe Munck-ereprijs 2026 uitgereikt aan de Groenlandse journalist Masaana Egede. Het Deense hof heeft beelden van de uitreiking gedeeld op Instagram. De hoofdredacteur van het Groenlandse mediabedrijf Sermitsiaq ontving de prijs voor zijn inzet voor betrouwbare journalistiek in zowel het Groenlands als het Deens.

De onderscheiding erkent volgens het hof ook Egedes bijdrage aan "de vrijheid van meningsuiting en het geïnformeerde debat in Groenland". De 86-jarige moeder van koning Frederik reikte de prijs uit op paleis Fredensborg.

De Ebbe Munck-ereprijs eert het werk van de Deense journalist, verzetsstrijder en diplomaat Ebbe Munck. De onderscheiding wordt sinds 1975 uitgereikt aan "een persoon die zich op dezelfde gebieden verdienstelijk heeft gemaakt", aldus het hof. Margrethe is beschermvrouwe van de Ebbe Munck-herdenkingsstichting, de organisatie achter de prijs.