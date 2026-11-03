ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord begint met Thijs Kraaijeveld aan de thuiswedstrijd tegen Internazionale in de Champions League. De 19-jarige verdediger krijgt de voorkeur boven Tsuyoshi Watanabe, die op de bank zit als het duel om 21.00 uur van start gaat.

Watanabe begon zaterdag wel aan het thuisduel met Fortuna Sittard (1-1). Hij verving toen de geblesseerde Jeremiah St. Juste, die ook het duel met Internazionale mist.

Kraaijeveld vormt een defensie met doelman Tjark Ernst, Givairo Read, Mika Mármol en Javi López. Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline en Gjivai Zechiël zijn de middenvelders van Feyenoord in De Kuip. Anis Hadj Moussa, Nacho Ferri en Luciano Valente spelen in de voorste linie van de thuisploeg uit Rotterdam.

Feyenoord en Internazionale hebben na drie speelronden 3 punten in het hoofdtoernooi van de Champions League.