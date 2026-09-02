De Deense koningin Mary begrijpt naar eigen zeggen waarom de overleden koning Harald "de grootvader van heel Noorwegen" wordt genoemd. "Hij had altijd oog voor de mensen om hem heen", zei ze woensdag onder meer tegen de krant Billed Bladet.

"Het was altijd een groot genoegen om in zijn gezelschap te zijn", zei Mary. "Ik heb zelf zijn zorgzaamheid ervaren in onze eerste ontmoeting, toen ik nog nieuw was in mijn rol als kroonprinses. Hij zal gemist worden", aldus de koningin. Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd.

De vrouw van koning Frederik sprak ook haar steun uit voor de nieuwe koning Haakon en koningin Mette-Marit. "Ze weten dat onze gedachten bij hen zijn in een tijd van grote verandering en dat ze onze volledige steun hebben."