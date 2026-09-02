Secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO is volgende week woensdag niet bij de uitvaart van koning Harald. Dat schrijft zijn woordvoerder in een mail aan Noorse media.

Volgens de media verwijst Ruttes woordvoerder naar de eerdere condoleance die hij op social media deelde toen bekend werd dat Harald op 89-jarige leeftijd was overleden. Rutte schreef onder meer dat hij "diep geraakt" was door het overlijden van de Noorse koning en dat Harald in zijn 35 jaar op de troon heeft aangetoond dat hij een "toegewijde leider" was. Ook noemde Rutte hem een "kampioen van de Noorse strijdkrachten en een oude vriend van de NAVO".

Tot dusver maakten vooral veel afgevaardigden van monarchieën hun komst naar de uitvaart kenbaar. Woensdag werden onder meer prins Albert van Monaco en de bijna voltallige koninklijke familie van Zweden aan de gastenlijst toegevoegd.