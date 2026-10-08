Koningin Mathilde heeft in de Belgische gemeente Graven een bezoek gebracht aan gezinnen die worden gesteund door de organisatie Alba, die jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties begeleidt. Het gaat om gezinnen waarin grote conflicten spelen of die in financiële onzekerheid leven.

In het kader van het 'Let's breathe'-project organiseert Alba jaarlijks vier 'Groeiweekends' in Graven voor jonge ouders en hun kinderen. Tijdens deze weekends krijgen gezinnen de kans om op adem te komen en de band met elkaar en met andere gezinnen te versterken.

Mathilde liet zich in Graven bijpraten over de organisatie en de aanpak. Vervolgens ging de Belgische koningin in gesprek met enkele jonge moeders die door Alba worden geholpen.