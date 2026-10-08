BERLIJN (ANP/DPA) - Aleksander Čeferin wil zich toch kandidaat stellen voor een vierde termijn als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA. De Sloveen komt daarmee terug op zijn eerdere besluit van twee jaar geleden om zich niet meer verkiesbaar te stellen.

Čeferin, sinds 2016 aan het roer bij de UEFA, heeft de nationale bonden tijdens een bijeenkomst in Berlijn op de hoogte gebracht van zijn voornemen, meldde het Duitse persbureau dpa op basis van Press Association. De verkiezing betreft de termijn van 2027 tot en met 2031 en is volgend jaar op een congres in Kazachstan.

Čeferin had in augustus al wel verkondigd dat hij zich niet zou mengen in de strijd om het voorzitterschap van wereldbond FIFA, ook al heeft de UEFA het vertrouwen opgezegd in de huidige FIFA-baas Gianni Infantino om zijn inmiddels ingetrokken investeringsplannen. De UEFA heeft zelf nog geen tegenkandidaat naar voren geschoven. De deadline daarvoor is 18 november.