Koningin Máxima is donderdag aangekomen in Apeldoorn voor haar bezoek aan de Nationale Politie. Ze werd bij de ingang van de Politieacademie ontvangen door onder anderen korpschef Janny Knol en directeur Leonard Kok. Ze vertelde dat ze uitkeek naar de gesprekken die gepland staan.

Het bezoek van de koningin, die erevoorzitter is van Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN), staat in het teken van financieel gezond werkgeverschap. Ze wordt geïnformeerd over de financiële gezondheid van medewerkers van de politie en spreekt met een aantal medewerkers over de impact van geldzorgen op hun werk.

Daarnaast gaat ze met verschillende vertegenwoordigers van onder meer SFGN, het ministerie van Defensie en de Nationale Politie in gesprek over hoe het thema van financiële gezondheid wordt behandeld in hun personeelsbeleid.