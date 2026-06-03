Koningin Máxima heeft in Heerenveen het nieuwe kantoor van afvalverwerker Omrin geopend, dat is gebouwd van gerecyclede materialen. Daarbij onthulde ze een speciaal hek, geïnspireerd door de jaarringen van een boom. Na de onthulling luisterde de koningin naar een kinderkoor uit de regio, dat het nummer We Are the World in het Fries opvoerde.

Voorafgaand aan de opening ging Máxima in gesprek met de architect, opdrachtgever en andere ontwikkelaars van het gebouw, dat volgens hen in relatief korte tijd is gebouwd. Ze grapten dat het bezoek van de koningin een goede stok achter de deur was. "Ja, ik kan vaak niet tegen de muur leunen, omdat de verf nog nat is", lachte Máxima.

Voor het kantoorgebouw zijn verschillende materialen hergebruikt. Zo zijn oude spijkerbroeken in het isolatiemateriaal verwerkt en zijn meubels gemaakt van oude PET-flessen. "Fantastisch", zei de koningin daarover. "Ik zie over hoeveel er moet worden nagedacht."

Regelgeving

Een voorwaarde om materialen te hergebruiken is goede afvalscheiding. Volgens de koningin is dat makkelijker gezegd dan gedaan, vanwege de vele soorten plastic en verpakkingen die samengesteld zijn uit meerdere soorten materialen. Daarnaast is goede regelgeving nodig om circulaire methoden op steeds grotere schaal toe te passen, merkte ze op.

Het kantoor van Omrin is onderdeel van het Werklandschap van de Toekomst op Ecopark De Wierde. De afvalverwerker ontwikkelt het bedrijventerrein in samenwerking met onder anderen de gemeente, omwonenden en landschapsarchitect Peter de Ruyter.