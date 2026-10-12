Koningin Silvia en haar dochter prinses Madeleine reizen begin november naar Brazilië. Volgens de koninklijke agenda op de website van het Zweedse koningshuis bezoeken ze er een project in samenwerking met de World Childhood Foundation Brazilië. Details over het project zijn nog niet gedeeld.

Koningin Silvia is de oprichter van de World Childhood Foundation en zet zich sindsdien als erevoorzitter in voor het beschermen van kinderen tegen seksueel misbruik, uitbuiting en geweld. Prinses Madeleine is de adjunct-erevoorzitter van de organisatie. Ze werkt sinds 2006 samen met Childhood, zoals de organisatie ook wel wordt genoemd.

World Childhood Foundation Brazilië is een van de lokale kantoren van de organisatie, naast die in Duitsland en de Verenigde Staten. Het internationale kantoor is gevestigd in Stockholm en werkt in Cambodja, Moldavië, Polen, Zuid-Afrika, Thailand en Oekraïne.