ZEIST (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink van de Nederlandse voetbalsters is niet van plan om veel veranderingen aan te brengen in zijn basisopstelling voor de returnwedstrijd tegen Hongarije van dinsdag. Oranje won vrijdag in Hongarije het eerste duel in de play-offs voor WK-kwalificatie met grote cijfers (0-8).

"We gaan niet rigoureus wijzigen", zei Veurink tijdens de persconferentie een dag voor het duel in Tilburg. "We zijn heel tevreden over wat we gezien hebben en heel tevreden over de individuele speelsters. Als je dan zo goed presteert, verdient dat ook de kans om door te bouwen. Alles staat in het teken van morgen, maar natuurlijk kijk je met een schuin oog naar de volgende interlandperiode. Dan moeten we er ook weer staan. Ons belangrijkste doel is natuurlijk kwalificatie voor het WK."

Oranje speelt normaal gesproken eind dit jaar in de tweede ronde van de play-offs tegen Turkije of Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië.