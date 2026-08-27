Koningin Sonja verlaat ziekenhuis, Haakon en Mette-Marit terug

Koningin Sonja van Noorwegen heeft donderdagavond rond half acht het Rikshospitalet in Oslo verlaten. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit kwamen kort na haar vertrek weer aan bij het ziekenhuis, nadat zij daar enkele uren geleden waren vertrokken. Dat melden Noorse media.

Koning Harald ligt sinds 17 augustus in het Rikshospitalet en donderdagochtend werd bekend dat zijn gezondheidstoestand verder is verslechterd en "zeer ernstig" is. Donderdagmiddag liet het paleis weten dat zijn toestand onveranderd was. Veel Noorse media houden er rekening mee dat Harald binnen korte tijd komt te overlijden.

Leden van de Noorse koninklijke familie gingen donderdag langs in het ziekenhuis. Prinses Ingrid-Alexandra, prins Sverre-Magnus, prinses Astrid en prinses Märtha Louise en haar dochter Leah Behn gingen op bezoek. Ook Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit, werd bij het ziekenhuis gezien.