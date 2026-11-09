Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen volgende maand voor het eerst sinds ze koning en koningin zijn een staatsbezoek aan het Midden-Oosten. Van 9 tot en met 11 december gaan ze naar Qatar. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het het eerste Nederlandse staatsbezoek aan het Midden-Oosten in veertien jaar tijd.

Het koningspaar is uitgenodigd door sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar. Ook minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie Dilan Yeşilgöz, minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur reizen mee.

In januari 2012 was het voor het laatst dat Nederland een staatsbezoek bracht aan een land in het Midden-Oosten. Toenmalig koningin Beatrix deed achtereenvolgens de Verenigde Arabische Emiraten en Oman aan. Willem-Alexander en Máxima waren toen ook mee. Het bezoek van volgende maand volgt op een bezoek van de emir van Qatar in juni 2024 aan Nederland.