Nu de dagen korter worden en de temperaturen dalen, brengen veel mensen meer tijd binnenshuis door. Voor wie thuiswerkt, betekent dat vaak dat de keukentafel of werkkamer opnieuw het middelpunt van de dag wordt. Een prettige werkplek is dan extra belangrijk: niet alleen om taken af te krijgen, maar ook om werk en vrije tijd goed van elkaar te scheiden.

Thuiswerken in de winter: zo creëer je meer rust en concentratie

Kleine aanpassingen kunnen al verschil maken. Een opgeruimd bureau, voldoende licht en een comfortabele stoel vormen een goed begin. Ook het beperken van omgevingsgeluid helpt om de aandacht bij een taak te houden. Mobiele accessoires zoals een draadloze koptelefoon kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens online vergaderingen of wanneer huisgenoten tegelijkertijd thuis zijn. Zo kun je zelf kiezen waar je werkt en hoef je niet telkens op zoek naar een stillere ruimte.

Zorg voor licht en frisse lucht

In de winter is het buiten vaak donker wanneer de werkdag begint en alweer schemerig als die eindigt. Daglicht kan daardoor schaars zijn, zeker in een woning met weinig ramen. Zet je werkplek waar mogelijk dicht bij een raam en doe overdag de gordijnen open. Is het somber, dan kan goede verlichting helpen om prettig te blijven werken. Richt een lamp zo in dat het scherm goed zichtbaar blijft en er geen hinderlijke reflecties ontstaan.

Ook frisse lucht verdient aandacht. Wie uren achter een laptop zit, merkt soms nauwelijks dat de ruimte warm en benauwd wordt. Ventileer regelmatig, bijvoorbeeld tijdens een korte pauze, en loop af en toe even naar buiten. Een ommetje helpt bovendien om afstand te nemen van het scherm en daarna met een frisse blik verder te gaan.

Maak afspraken met huisgenoten

Thuiswerken vraagt niet alleen iets van de werknemer, maar soms ook van de mensen om hem of haar heen. Kinderen die thuiskomen, een partner die belt of pakketbezorgers aan de deur kunnen de concentratie onderbreken. Bespreek daarom wanneer je belangrijke gesprekken hebt en wanneer je juist flexibel kunt zijn. Een eenvoudig teken op de deur of een afspraak over rustige momenten kan al veel misverstanden voorkomen.

Niet iedereen heeft een aparte werkkamer. In dat geval kan het helpen om vaste werktijden aan te houden en na afloop de laptop en werkspullen op te bergen. Daarmee wordt het makkelijker om de werkdag bewust af te sluiten, ook als de werkplek zich in de woonkamer bevindt.

Pauzes horen bij productief werken

Wie veel achter een scherm zit, is soms geneigd pauzes over te slaan om nog snel iets af te maken. Toch is regelmatig even opstaan verstandig. Haal water, rek je uit of kijk een paar minuten naar buiten. Probeer daarnaast meldingen uit te zetten wanneer je geconcentreerd aan een taak werkt. Niet elke boodschap hoeft direct beantwoord te worden.