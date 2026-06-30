Koningspaar en prinses Amalia bij afscheid Thom de Graaf

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn dinsdagochtend bij de Raad van State in Den Haag. Het drietal woont er het afscheid bij van Thom de Graaf, die na bijna acht jaar vertrekt als vicevoorzitter van het adviesorgaan.

Het koninklijk gezelschap arriveerde kort na 10.30 uur bij het pand aan de Kneuterdijk, waar zij bij de auto werden ontvangen door De Graaf zelf. Na twee korte fotomomenten, een op de stoep en een op de trap, ging de groep naar binnen voor het besloten gedeelte van het afscheid. Een vraag van een aanwezige verslaggever of de koning naar aanleiding van de uitschakeling van Oranje op het WK 'een voetbalkater' had, werd niet beantwoord.

Koning Willem-Alexander zal De Graaf binnen in de Balzaal toespreken, net als onder anderen premier Rob Jetten.

Het koningspaar en prinses Amalia zijn nauw betrokken bij de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement. De koning is voorzitter. Dit is een ceremoniële functie; hij is niet inhoudelijk betrokken bij de taken van de Raad. Koningin Máxima en prinses Amalia hebben zitting in de Raad van State en in de afdeling advisering.