Feyenoord legt Spaanse spits Nacho Ferri vast

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft de Spaanse spits Nacho Ferri vastgelegd. De 21-jarige speler komt over van de Belgische club KVC Westerlo en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030.

"Ik kijk er ontzettend naar uit om voor Feyenoord te gaan spelen", zegt Ferri op de website van de club. "De afgelopen twee jaar heb ik in België veel geleerd en ik voel dat het nu tijd is om de stap naar een hoger niveau te zetten, naar een grote club als Feyenoord. Van 't Kuipje in Westerlo naar De Kuip in Rotterdam: het voelt als de perfecte stap."

Ferri maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt. In de zomer van 2024 stapte de 1,92 meter lange aanvaller op huurbasis over naar KV Kortrijk in België. Westerlo raakte onder de indruk van de speler en besloot de Spaanse jeugdinternational in te lijven. Hij was afgelopen seizoen goed voor elf doelpunten en vier assists.

"Ik weet dat Feyenoord een club is met een rijke historie, maar vooral ook met veel ambitie richting de toekomst. Bovendien spelen we komend seizoen in de Champions League. Dat is niet alleen voor mij iets waar je naar uitkijkt. Dat zal voor ons allemaal gelden", aldus Ferri.