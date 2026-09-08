Koningspaar ziet 'indrukwekkend' theaterstuk in Drenthe

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag in Assen de korte theatervoorstelling Zunder van het jeugdtheater Garage TDI bekeken. Máxima noemde de voorstelling na afloop "erg indrukwekkend". Ook de koning liet aan de acteurs weten het stuk "heel mooi" te vinden.

Zunder gaat over opgroeien op het Drentse platteland en over jongeren die vertrekken en later terugkeren. Na afloop ging het koningspaar in gesprek met de jonge acteurs. Máxima wilde onder meer weten hoelang zij aan de voorstelling hadden gewerkt. Volgens de makers kostte dat enkele maanden.

Eerder op de dag bezocht het koningspaar de Veiligheidscampus in Assen. Daar spraken Willem-Alexander en Máxima met studenten van verschillende veiligheidsopleidingen en keken ze mee met een crisissimulatie. Máxima prees tijdens een gesprek een studente die na een eerdere opleiding nu verder wil leren om uiteindelijk bij de politie te werken om haar "doorzettingsvermogen".

De bezoeken in Assen zijn onderdeel van het streekbezoek van het koningspaar aan de Kop van Drenthe. Willem-Alexander en Máxima sloten hun streekbezoek dinsdag af in Eelde bij het Nijsinghhuis.