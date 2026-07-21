Koninklijk Staldepartement neemt afscheid van vijf paarden

Het Koninklijk Staldepartement in Den Haag neemt de komende tijd afscheid van vijf paarden. Het aantal dieren gaat van 32 naar 27, omdat er na de huidige verbouwing aan de stallen weliswaar grotere, maar wel minder paardenverblijven zullen zijn. Dat vertelde stalmeester Hans Veenhuizen dinsdag tijdens de mediadag voorafgaand aan de jaarlijkse zomeropenstelling van de Koninklijke Stallen en Paleis Noordeinde.

De boxen waarin de paarden verblijven als ze niet 'aan het werk' zijn of buiten lopen, worden momenteel aangepast om te voldoen aan Europese regelgeving. Die schrijft voor hoeveel ruimte paarden wettelijk moeten hebben. De Haagse paarden krijgen na de verbouwing behalve meer ruimte ook een raam in hun boxen, waardoor ze hun hoofd naar buiten kunnen steken, en een nieuwe riolering.

De vijf paarden waar afscheid van wordt genomen, zullen voor een deel naar de stallen bij Paleis Het Loo in Apeldoorn gaan. Ook zal "natuurlijk verloop" een rol spelen, vertelde stalmeester Veenhuizen, wat betekent dat oudere paarden die overlijden niet worden vervangen door nieuwe aanwas.

Verbouwing

Tijdens de openstelling van de stallen, die woensdag begint, is de verbouwing in volle gang. Een deel van de paarden is daardoor tijdelijk ondergebracht op Het Loo. In een andere gang, waar de boxen nu nog in de oude staat zijn, zijn de paarden wel aanwezig en te bezichtigen.

Momenteel zijn er nog kaarten te krijgen voor de openstelling van de stallen. De tickets voor het paleis zijn al uitverkocht, net als de combitickets voor zowel de stallen als het paleis.