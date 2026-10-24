Koninklijke onderscheiding voor bandleden van Racoon

De bandleden van Racoon zijn zaterdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester van Goes, Cees van den Bos, voorafgaand aan het concert van de band in de Zeelandhallen.

De Zeeuwse bandleden kregen de koninklijke onderscheiding voor hun bijdrage aan de Nederlandse muziek en voor hun langdurige inzet voor de provincie Zeeland en maatschappelijke doelen.

Racoon is al jarenlang ambassadeur van Villa Joep, een stichting die zich inzet voor kinderen met neuroblastoom, een vorm van kinderkanker. Zanger Bart van der Weide heeft een persoonlijke band met de stichting. Hij schreef het nummer Don't Give Up The Fight, waarvan de opbrengst naar de stichting ging.