Het aantal nieuwe orgaandonoren in Noorwegen is explosief gestegen sinds bekend is dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Een woordvoerder van Stiftelsen Organdonasjon (Stichting Orgaandonatie) spreekt tegenover de Noorse krant Dagbladet over "krankzinnige cijfers".

In mei kwamen er gemiddeld zeventig ingevulde donorkaarten per dag binnen. Donderdag was dat al ruim 300 en vrijdag liep dat op naar bijna 2200. "Dit zijn compleet krankzinnige cijfers, die we nauwelijks eerder hebben gezien", aldus de woordvoerder, die eraan toevoegt dat er geen twijfel over bestaat dat de stijging te danken is aan de aandacht rond de gezondheid van de kroonprinses.

In de afgelopen week werd steeds duidelijker dat de gezondheid van Mette-Marit, die lijdt aan een chronische longaandoening, ernstig is verslechterd. Vrijdag werd op een persconferentie aangekondigd dat ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie is gezet. Zonder transplantatie heeft ze mogelijk nog maar één tot twee jaar te leven.

"Ook al is de achtergrond verdrietig, omdat we het over een levensbedreigende ziekte hebben, is dit aandacht die veel levens zal redden", stelt de zegsman van Stiftelsen Organdonasjon. Momenteel wachten meer dan zeshonderd mensen in Noorwegen op een nieuw orgaan. Tien daarvan hebben nieuwe longen nodig.