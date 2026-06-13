De Britse actrice Kristin Scott Thomas is op het Monte-Carlo Televisiefestival onderscheiden met een oeuvreprijs. De 66-jarige actrice ontving de Kristallen Nimf voor haar bijzondere bijdrage aan de televisie- en filmwereld uit handen van prins Albert van Monaco, meldt onder meer vakblad Variety.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de openingsceremonie van de 65e editie van het festival. In zijn toespraak benadrukte prins Albert het blijvende belang van het evenement.

"65 jaar later is de ambitie van het festival relevanter dan ooit", aldus de prins. "Het blijft een industrie in voortdurende transformatie ondersteunen, terwijl het trouw blijft aan zijn essentie: het vieren van verhalen en uitzonderlijke mensen die in staat zijn te ontroeren, vragen op te roepen, te verlichten en te informeren."

Scott Thomas speelde onder meer in de films Bitter Moon, Four Weddings and a Funeral en The English Patient. Sinds 2022 is zij te zien in de televisieserie Slow Horses.