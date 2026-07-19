Kroonprins Haakon: het gaat beter met Mette-Marit

Kroonprins Haakon heeft laten weten dat het beter gaat met zijn echtgenote kroonprinses Mette-Marit, schrijft het Noorse persbureau NTB. Zij mocht afgelopen week het ziekenhuis verlaten, nadat zij half juni een longtransplantatie onderging.

"Gelukkig gaat het beter, dank je wel. Maar het is het begin van een behoorlijk lang traject om weer helemaal de oude te worden", zei hij zondag na zijn bezoek aan het door brand getroffen gebied Krokstadelva bij de Noorse stad Drammen, toen naar haar gezondheid werd gevraagd.

De 52-jarige Noorse kroonprinses zal de komende zes maanden verder revalideren en onder intensieve controle van het ziekenhuis blijven staan. Op dezelfde dag dat Mette-Marit naar huis mocht, mocht ook haar veroordeelde zoon Marius Borg Høiby na ruim vijf maanden de gevangenis verlaten. Hij mag zijn voorarrest thuis met een enkelband uitzitten.